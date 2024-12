In scena "Molto rumore per nulla". Protagonisti Guenzi e Putignano

Domani al teatro Piermarini di Matelica nuovo appuntamento della stagione promossa dal Comune con l’Amat e il contributo della Regione e del MiC: in scena alle 21.15 "Molto rumore per nulla" di William Shakespeare diretto da Veronica Cruciani, con Lodo Guenzi e Sara Putignano (foto). Nella storia scambi di persona, intrighi, duelli e giochi di parole: l’opera si articola su equivoci originati da ciò che i protagonisti dicono. "Gran parte di questa tragicommedia ruota attorno alla scrittura di messaggi segreti – nota Cruciani –. Nel testo risiedono anche riflessioni più complesse, come la disparità di potere che le donne subiscono nella società". Adattamento di Cruciani e Margherita Laera; completano il cast Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia, Romina Colbasso, Lorenzo Parrotto, Davide Falbo, Marta Malvestiti, Andrea Monno, Gianluca Pantaleo. Scene di Anna Varaldo, costumi di Erika Carretta, disegno e luci di Gianni Staropoli, musiche di Nicolò Carnesi, canzoni di Lodo Guenzi e Nicolò Carnesi, movement coach Marta Ciappina e Norman Quaglierini, assistente alla regia Ilaria Costa, produzione La Pirandelliana e Teatro Stabile del Veneto. Info: Amat 071.2072439, biglietteria del Piermarini 0737.85088.