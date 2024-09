In tre mesi rilasciati 20 permessi a costruire

Una infornata di licenze edilizie sono state rilasciate negli ultimi tre mesi dall’ufficio tecnico comunale, per richieste legate alla applicazione della legge sul Piano casa e che trasformeranno, in alcuni casi, le villette in palazzi. L’estate si conclude con una ventina di permessi a costruire (sette ad agosto, dieci a luglio e tre a giugno), metà di quelli emessi dall’inizio dell’anno, firmati dal settore dell’edilizia privata e che riguardano il via libera alla demolizione e alla ricostruzione di vecchi edifici con la possibilità di ampliamento della cubatura, fino al 40 per cento rispetto all’esistente. Tra i progetti approvati c’è anche quello collegato all’ultimo edifico "storico" in viale Vittorio Veneto al civico 138, l’unico sopravvissuto – tra gli incroci con le vie Vodice e Bainsizza – alle ristrutturazioni degli ultimi decenni. Si tratta di un villino che risale agli anni ’50/’60 da tempo disabitato e lasciato nel totale abbandono e degrado; sarà raso al suolo per fare spazio ad appartamenti da dare in affitto. Qui i lavori sono già iniziati da parte dell’Immobiliare Tre Poli, progettista è l’architetto Ermanno Achilli. Non è l’unico edificio nella zona sud destinato a cambiare lo sky line del rione. In via Filzi ce ne sono due, al numero 117 e ai numeri 77/79/81, mentre progetti di demolizione e ricostruzione sono nel cassetto anche per altre due aree nello stesso quartiere dove sorgeranno nuovi palazzi: all’angolo tra viale Vittorio Veneto via Vodice (la cosiddetta villa Paolini, destinata a essere demolita con l’abbattimento di tutti gli alberi) e all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Pasubio, dove a venire giù sarà un edificio a due piani in cemento armato. Gli interventi legati alla legge regionale sul Piano casa approvati questa estate vedranno cantieri aperti in contrada Cavallino 26, in via Caboto 13, in via Pastrengo 13, via Magellano 41, via Foce Asola 1, contrada Cavallino 49, via Donatello 2, contrada Migliorino, contrada San Savino 48, contrada San Savino 50, via Lazio 28/30, contrada San Domenico, viale della Repubblica 57, contrada Asola, viale IV Novembre 174, contrada San Savino, via Guerrazzi 67.

Alla fine del dicembre 2023, scadenza della legge sul Piano casa, sono stati circa 130 i progetti depositati al Comune per avere il permesso a costruire.

Lorena Cellini