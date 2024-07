In vasca senza barriere. Consegnati gli attestati a otto minori stranieri

Con l’esame finale si è conclusa la prima parte del progetto di nuoto e inclusione sportiva e professionale, organizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune in collaborazione con il Centro Nuoto Macerata. Otto minori stranieri non accompagnati in carico ai Servizi Sociali, dopo mesi di lezioni all’interno della piscina comunale, hanno conseguito gli attestati federali Fin ’Sa Nuotare’. Sei di loro hanno ottenuto il livello più alto del diploma che consente di accedere al corso per il brevetto di assistente bagnante. "Voglio ringraziare il Centro Nuoto Macerata, il presidente Mauro Antonini e tutto il suo staff – sottolinea il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – per aver formato i ragazzi con appuntamenti bisettimanali, ai quali ha preso parte anche un operatore del nostro progetto di accoglienza in famiglia, in affiancamento agli insegnanti di nuoto che hanno dimostrato grande capacità e sensibilità". L’assessore D’Alessandro, oltre ad aver fortemente sostenuto l’iniziativa, non è voluta mancare all’appuntamento finale. "Questa attività di inclusione sociale e professionale – conclude il presidente del Centro Nuoto Macerata, Mauro Antonini – si sposa interamente con i nostri obiettivi e la nostra filosofia di gestione. Lo sport deve essere al servizio della persona e della cittadinanza. È quindi un piacere per noi collaborare con l’Amministrazione e con l’assessore D’Alessandro, sempre attenti a questo tipo di bisogni".