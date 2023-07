Incarico a Pompei per il generale Capasso

Nuovo, prestigioso incarico per il generale Giovanni Capasso che da molti anni vive a Recanati con la famiglia. Sarà alla guida della Direzione generale del Progetto "Grande Pompei" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata". Capasso, a cui le competenze sono state trasferite dal suo predecessore, il generale Giovanni Di Blasio, diventa anche Referente Unico del ministero della Cultura. Domenica si è incontrato con la premier Giorgia Meloni per l’inaugurazione del treno Roma Pompei e per la casa delle nozze d’argento nel parco archeologico, restaurata nell’ambito del Grande Progetto Pompei. Capasso, promosso Generale di brigata nel 2020, è stato comandante provinciale dei carabinieri di Macerata dal 2002 al 2006. Molto conosciuto nel capoluogo e provincia, ha ricoperto importanti incarichi nell’organizzazione territoriale dell’Arma in Veneto, Friuli, Sardegna, Lazio, Umbria e in quella speciale ricoprendo l’incarico di comandante del Gruppo Tutela Salute di Roma dal 2010 al 2015. A settembre 2017, dopo aver svolto l’incarico di comandante provinciale di Terni, è tornato a Roma allo Stato Maggiore del Comando legione carabinieri Lazio. È insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia Militare d’oro al merito di lungo comando, della Croce d’oro per anzianità di servizio militare e della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

Asterio Tubaldi