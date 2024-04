Incendio davanti alla falegnameria. Quattro autobotti per spegnerlo

Un incendio è divampato ieri in località Piane Chienti a Pollenza. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 6 tra il legname accatastato davanti alla falegnameria Vetrarredo, dietro alla rivendita di biciclette Biker’s. I vigili del fuoco sono accorsi da Macerata e da Civitanova con quattro autobotti per spegnere le fiamme, che avevano attaccato sia il legname non trattato che i pannelli di truciolato. Il materiale era accatastato in maniera poco ordinata, e questo ha reso più complesse le operazioni di spegnimento. Ma per fortuna nel giro di qualche ora i pompieri sono riusciti ad avere ragione dell’incendio. Hanno poi continuato a lavorare per mettere in sicurezza l’area ed evitare che covassero dei focolai sotto alla cenere. L’intervento si è concluso alle 13.30. Le indagini sono in corso per chiarire la causa delle fiamme e le eventuali responsabilità per quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche l’Arpam e il sindaco Mauro Romoli, soprattutto per valutare possibili rischi per la popolazione che però al momento sono stati esclusi. L’odore di fumo si è diffuso molto nella zona circostante alla falegnameria, anche per via del vento forte.