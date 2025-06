Incendio in un campo, quindici rotoballe in fiamme

Incendio in un campo, in fiamme anche quindici rotoballe. Nella tarda mattinata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Serralta, nel comune di San Severino, per l’incendio di sterpaglie che ha coinvolto anche quindici rotoballe di fieno. Sul posto si è recata la squadra di Tolentino con autobotte e un mezzo 4x4, con in supporto due ulteriori autobotti dal comando di Macerata.

La squadra dei pompieri ha provveduto a spegnere l’incendio dagli arbusti e delle rotoballe di fieno bonificando l’intera area che è stata coinvolta dalle fiamme.

Si tratta di un terreno di circa 1,5 ettari. L’intervento da parte dei vigili del fuoco è andato avanti per diverse ore, prima che la situazione tornasse alla normalità.

c. m.