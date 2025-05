Incidente all’incrocio in via Nazario Sauro. Giovane motociclista finisce contro un’auto

Ancora un incidente all’incrocio tra via Nazario Sauro e l’ingresso dell’area commerciale e artigianale dove si trova il supermercato Crai, a Recanati, già da tempo segnalato come punto critico per la viabilità e teatro di numerosi sinistri. Lo scontro è avvenuto ieri intorno alle 10 e ha coinvolto una Volkswagen e una moto Bmw Gs condotta da un giovane del posto. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia municipale di Recanati, intervenuta sul posto per i rilievi. L’impatto ha causato la caduta del motociclista, che ha riportato contusioni e, secondo una prima valutazione medica, potrebbe aver subito anche la frattura di un paio di costole. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo all’ospedale di Civitanova. Saranno gli esami radiologici a confermare l’entità del trauma. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L’incrocio in questione è da tempo al centro delle segnalazioni di cittadini e automobilisti, che lamentano la scarsa visibilità e la pericolosità della svolta in ingresso e in uscita dall’area commerciale. L’incidente odierno riaccende i riflettori sulla necessità di interventi per migliorare la sicurezza stradale in quel tratto particolarmente trafficato. Antonio Tubaldi