Incidente mortale in A14, la vittima è Marco Barelli di Recanati

Senigallia (Ancona) 2 giugno 2025 – E’ il 31enne recanatese Marco Barelli la vittima del terribile incidente che si è verificato all’alba di questa mattina nel tratto marchigiano dell’A14, in direzione nord, all'altezza di Senigallia, pochi chilometri prima del casello autostradale. Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale di Fano, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente: il recanatese si sarebbe ribaltato da solo con la sua Lancia Y, a bordo della quale non c’erano passeggeri.

Secondo una prima ricostruzione, Barelli avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia d'emergenza contro il guardrail, poi si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale sezione di Fano. L'auto, una Lancia Y, procedeva verso nord ed era quasi arrivata a Senigallia, al km 201, quando si è ribaltata. I motivi all'origine dello schianto e secondo l'esatta dinamica sono in fase di accertamento.

La notizia della morte di Barelli si è subito diffusa a Recanati, dove il ragazzo era molto conosciuto. Per la città leopardiana è stato un risveglio choc. La salma si trova all’obitorio di Senigallia.