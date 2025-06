Incontri, mostre e performance: "Focus su miti e tradizioni locali"

Settimana culturale civitanovese, la seconda edizione nella palazzina sud del Lido Cluana che dal 12 al 17 giugno ospiterà "Là dove la terra incontra il mare", curato da Vinicio Morgoni, presidente dell’associazione Museo del mare Civitanovese, e da Alvise Manni. Si parte giovedì alle 18.30 con i saluti delle autorità, poi alle 21.30 conferenza ed esibizione di Corinne Michetti e Francesco Sagripanti per il 35esimo gemellaggio con San Martin. "Questa edizione sarà caratterizzata dalle tradizioni locali, i miti, le curiosità, attraverso i racconti e le storie personali" spiega Morgoni. Secondo appuntamento venerdì, dalle 10.30 alle 12.30, con la conferenza di Gerardo Rossi su "Scienze omiche. Attualità e futuro". Dalle 18.30 presentazione del libro di Adriano Giustozzi "Il monte Cucco e le sue storie" e dalle 21.30 presentazione del libro di Alvise Manni e Giulietta Bascioni Brattini "Miscellanea ’25". Sabato alle 10.30 esibizione e mostra di Danilo Campetelli "La Campagnola" e Museo delle arti e tradizioni popolari. Dalle 15.30 convegno su "Società e cultura" e dalle 21.30 conferenza di Giorgio Medori su "90esimo Adalberto Libera Casa del Balilla, l’architettura razionalista in Italia". Domenica alle 10.30, rievocazione e mostra di Massimo Ossidi "Accademia di oplologia e militaria Grottazzolina 1944 Crux dorica". Alle 18.30 presentazione del libro e mostra di Luigi Girolami e Antonio Volpini su "Pellegrinaggi dalle Marche Meridionali". Alle 21.30 in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali sarà presentato il libro "Esercizi per imparare a volersi bene" a cura di Patrizia Politano. Lunedì alle 10.30 Morgoni presenta il libro "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti", alle 18.30 conferenza di Alberto Morresi su "Carlo Magno o Carlo il Grosso? Chi è conservato ad Aachen?", alle 21.30 conferenza e la mostra di Alessandro Ponzanetti "Il modellismo questo sconosciuto". Martedì alle 10.30 Pierpaolo Borroni terrà un incontro su "Difesa del consumatore assicurativo", alle 18.30 conferenza di Anna Maria Vecchiarelli e Roberto Giannoni su "Ulisse Ribustini e la Civitanova del suo tempo", chiude alle 21.30 la performance di Davide Mecozzi.