Incontro su alimentazione e diabete

Appuntamento per sabato alle 17, nell’auditorium Medi di Porto Recanati, dove si terrà la conferenza "Il nuovo diabete. Il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione dell’Alzheimer", che vedrà come relatrice la dottoressa e dietista Simona Giri. L’iniziativa è organizzata dal circolo socio-culturale "Anni D’Argento", con la collaborazione dell’associazione "Tutela del diabetico". "Sia la statistica sia la clinica sono concordi nel considerare la dieta e lo stile di vita in generale come fondamentali nella prevenzione e nella lotta al morbo di Alzheimer – spiega la dottoressa Giri –. Si tratta di fare le scelte più opportune per quanto riguarda l’alimentazione, sia in termini di quantità sia in termini di qualità, così come di abbandonare lo stile di vita sedentario che ormai contraddistingue gran parte della popolazione mondiale, con una ricaduta inevitabilmente negativa sul nostro stato di salute".