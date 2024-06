Incontro sul calcio con Riccardo Cucchi nel ricordo di Colotti

Giovedì, alle 18 nella sala polivalente dell’Anffas in via Vanvitelli, si svolgerà la sesta edizione del convegno organizzato dal gruppo degli "Amici di Graziano" per ricordare Graziano Colotti (foto), scomparso nove anni fa, nel maggio del 2015. "Colotti è stata una figura significativa per le diverse attività che ha svolto nel nostro territorio, come allenatore di calcio, responsabile tecnico di settori giovanili, organizzatore di incontri culturali – spiega Fabrizio Lambertucci degli "Amici di Graziano" –. Ma soprattutto per coloro che l’hanno conosciuto e hanno collaborato con lui è stato un maestro e un amico, ed è per questo che si cerca ogni anno di organizzare un incontro invitando personaggi del mondo sportivo che abbiamo qualcosa di interessante da dire, soprattutto ai ragazzi che oggi vi si affacciano". Quest’anno il protagonista sarà il giornalista Riccardo Cucchi, voce e volto noti agli appassionati di calcio per trasmissioni radiofoniche e televisive "storiche" della Rai, come Tutto il calcio minuto per minuto, 90º minuto, La Domenica Sportiva. L’occasione dell’incontro con Cucchi è la presentazione del suo terzo libro, "Un altro calcio è ancora possibile", uscito nel 2023 e proprio in questi giorni inserito nella sestina dei finalisti del Premio bancarella sport 2024.