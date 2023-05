.Incontro sul cibo e le etichettature in via Sant’Anna

"Etichettatura alimentare, scelte consapevoli salutari e sostenibili", sarà questo il tema al centro dell’incontro pubblico, organizzato dalla ditta "Gemos" in collaborazione con il Comune di Corridonia che si terrà domani, alle 18.30 nel salone dei servizi sociali in via Sant’Anna. A salire in cattedra saranno i dirigenti medici del servizio di igiene degli alimenti e nutrizione dell’Ast di Macerata, il dottor Alessandro Catalini, la dottoressa Irene Giacchetta e i dietisti della Gemos. "L’ incontro è rivolto in modo particolare ai genitori degli alunni – ha illustrato l’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni – che usufruiscono del servizio mensa delle scuole del territorio comunale". Per partecipare è consigliata la prenotazione, considerando il numero limitato di posti a disposizione (90). Nel caso in cui le richieste di partecipazione dovessero superare i posti disponibili, l’incontro verrà poi riproposto.