Sfiorato dal treno di passaggio sui binari. Il convoglio gli strappa via la bicicletta

Fermo vicino ai binari: passa un treno in transito che gli risucchia la bicicletta che aveva accanto a sé. Lui il proprietario resta miracolosamente illeso. L’episodio choc, che poteva avere conseguenze ben più drammatiche, è avvenuto ieri pomeriggio nella stazione di Corridonia. Secondo quanto è stato ricostruito, un uomo si trovava in quel momento seduto nei pressi dei binari e aveva con sé la sua bicicletta. Ma quando è passato il treno, il convoglio ha avuto un effetto risucchio e ha trascinato via la bici. Qualcuno, temendo che l’uomo si fosse fatto male o fosse stato in qualche modo urtato dal treno, ha chiamato il 118. Ma l’uomo, dopo un rapido controllo, ha deciso di rifiutare il trasporto all’ospedale: per fortuna non aveva subito alcun trauma. La circolazione dei treni è stata temporaneamente bloccata, con qualche conseguente ritardo. Ma fortunatamente, alla fine, tutto si è risolto senza conseguenze per l’uomo.

