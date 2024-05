Incontro sul ruolo della donna nel cinema

Oggi, alle 17.30 al Museo del Cinema in vicolo Consalvi a Macerata, si terrà un incontro dal titolo "Il ruolo della donna nel cinema". Si tratta di un breve viaggio attraverso le varie fasi del cinema, osservando con occhi curiosi quale spazio ha occupato la figura femminile dei decenni e perché. Specchio fedele del momento storico in cui si sono evoluti i vari periodi, il cinema è stato un grande teatro per la donna, fin dall’inizio. Il breve viaggio vuole mettere il focus sulle varie tendenze che si sono susseguite, dando alla figura della donna man mano diversi significati e spazi. L’appuntamento è gratuito, ma l’ingresso al museo è di 7 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351.5358523.