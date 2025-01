Incontro sulla bellezza con la prof Bianchi e l’astrofisico Bersanelli

Domani alle 15 all’Asilo Ricci appuntamento con Marco Bersanelli e Ivana Bianchi per il ciclo di incontri sulla bellezza voluto da Unimc e dalla scuola di musica Scodanibbio, e coordinato da Arianna Fermani e Antonella Nardi per l’ateneo e Silvia Santarelli per l’associazione Ut-re-mi. L’astrofisico Bersanelli parlerà della "Sorprendente eleganza dell’universo". Ivana Bianchi (Unimc) interverrà su "I piaceri del bello nell’estetica sperimentale". Il pianista Alexander Sorokin introdurrà l’incontro con un omaggio musicale.