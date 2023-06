Incontro sulla SLA a Loro Piceno, la dottoressa Petrelli e la psicologa Severini

Domani, alle 21 all’Orto dei pensieri di Loro Piceno, ci sarà un incontro organizzato dall’Avulss insieme alla biblioteca BiblioLoro su "La Sla e le malattie neuromuscolari", con la partecipazione della dottoressa Cristina Petrelli dell’ospedale di Macerata e della psicologa e psicoterapeuta Marina Severini. "L’iniziativa – spiega la presidente Avulss Loro Piceno, Cristina Carducci – vuole essere innanzitutto un’occasione di informazione per i cittadini e al contempo un momento formativo per i tanti volontari impegnati nel sociale. Ci auguriamo che in questo caso possano nascere momenti di vicinanza a quanti sono colpiti da questa malattia". La serata si concluderà con un assaggio di specialità loresi.