Infortunio sul lavoro, operaio in ospedale

Ancora un infortunio sul lavoro in provincia. Ieri pomeriggio intorno alle 16 l’allarme è arrivato da Visso. In un cantiere edile un operaio, un italiano di 65 anni, è stato trovato a terra dai colleghi, in posizione prona e privo di coscienza. Con i primi soccorsi sul posto l’operaio si è un po’ ripreso, sebbene fosse molto agitato e confuso. I sanitari del 118 lo hanno portato di corsa all’ospedale di Camerino, per tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima valutazione, il 65enne avrebbe riportato un politrauma cranico facciale, è in prognosi riservata ma, per fortuna, non in pericolo di vita. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’infortunio, sono stati chiamati gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast, e sono intervenuti anche i carabinieri. Si tratterà di valutare come siano andate le cose e se il lavoratore stesse operando in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme specifiche.