"Inizio a rilento, ma c’è ottimismo"

"Lo shopping è partito a rilento, ma cerchiamo di essere ottimisti – commenta Emanuela Principi, presidente dell’associazione dei commercianti di Porto Potenza –. Intanto abbiamo notato che in molti preferiscono gli acquisti locali, anziché andare nei centri commerciarli o comprare online. Ancora la gente deve entrare nel mood natalizio, però siamo più o meno sui numeri dell’anno scorso come vendite. Per questo motivo, saremo aperti nei prossimi weekend quando partirà il rush finale per il regalo di Natale. Tanto è vero che abbiamo organizzato dell’animazione per bambini in piazza Stazione per incentivare la gente a venire in città".