Innovazione e look ricercati. Domenica sul palco del Politeama arriva "MAXXelle Experience"

Il Politeama di Tolentino si prepara ad accogliere domenica un evento particolare E insolito. Parliamo del "MAXXelle Experience – beYoutiful 2024 Hair Collection". Per capire di cosa si tratta bisogna prima inquadrare i promotori dell’evento: Massimo Feliziani e la figlia Francesca, titolari dell’azienda "MAXXelle", che ha sede a Tolentino e Belforte. La loro è una realtà imprenditoriale a conduzione familiare con oltre 60 anni di esperienza e know how nel settore della cura professionale dei capelli. Sviluppa prodotti professionali non aggressivi e naturali, al 100 per cento made in Italy; ha un centinaio di distributori in 27 Paesi del mondo.

Un vanto per il settore produttivo maceratese. Ebbene, con il patrocinio del Comune – come sottolineato dal sindaco Mauro Sclavi e dall’assessore alle Attività produttive, Fabiano Gobbi – ecco approdare al Politeama il "progetto formativo dell’azienda, nato con l’obiettivo di creare una grande community che condivida e diffonda la filosofia stilistica di ‘MAXXelle’: un nuovo strumento di formazione, sviluppo e ricerca dove confluiscono idee, look e ispirazioni che provengono da tutto il mondo". Sono attesi, infatti, a Tolentino importatori, distributori e i loro tecnici parrucchieri che provengono da diverse nazioni per assistere a un vero e proprio show con la partecipazione di due straordinari master stylist olandesi, Ayt Celik e Lucien Beijerinck, i quali presenteranno la collezione di "MAXXelle": "beYOUtiful".

Questo evento formativo internazionale sarà seguito, nel giorno successivo, da un workshop che si terrà nell’headquarter di "MAXXelle". Uno dei concetti principali che l’azienda vuole comunicare è il proprio impegno verso una produzione sostenibile e rispettosa della salute dell’uomo e dell’ambiente.

m. g.