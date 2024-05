Mestieri artigiani tra saper fare e sfide del futuro

Un viaggio alla scoperta dei mestieri che parte da Corridonia per raccontare il meglio del nostro territorio. Si apre domani, al teatro Lanzi, "Maestria" il festival del lavoro fortemente voluto dall’amministrazione e destinato a diventare un appuntamento fisso per raccontare, attraverso incontri, convegni e presentazioni, quanto di unico riescono a creare i nostri artigiani. "Vogliamo rendere merito alle donne e agli uomini che ogni giorno tramandano un sapere antico, ma assolutamente capace di affrontare le sfide del futuro", ha spiegato il sindaco Giuliana Giampaoli.

"Maestria", realizzato con il sostegno di Regione, Provincia, Confartigianato, Confindustria, le Università di Macerata e Camerino e la Fondazione Manlio Germozzi, prevede una due giorni di appuntamenti, a partire da domani mattina alle 9, al teatro Lanzi, dove si terrà il talk "Il futuro del lavoro", coordinato dalla giornalista Stefania Zolotti e con gli interventi del professor Federico Siotto di Unicam; della professoressa Laura Marchegiani di Unimc; di Teresa Lambertucci del Centro per l’impiego; di Nicola Del Giudice di Unicam; di Aldo Caldarelli di Radio Rum Unimc; di Francesca Orlandi, sales manager pelletterie Valentino Orlandi e di Andrea Carpineti, ceo di Dis- Design Italian Shoes. Alle 18, nella sala consiliare del Comune, invece, sarà presentato il libro "Marche d’autore: i mestieri artigiani" di David Miliozzi e Jonathan Arpetti. Sarà presente anche il prof. Giulio Sapelli, presidente della Fondazione Germozzi. Venerdì, invece, alle 21 al teatro Velluti, in programma il convegno "L’evoluzione della maestria artigiana", coordinato da Giovanni Boccia, direttore della Fondazione Germozzi.

Nella prima parte, dopo la presentazione del festival da parte del sindaco Giampaoli e dell’assessore Massimo Cesca, verranno presentate le due figure di Filippo Corridoni e Manlio Germozzi. "Non è un caso che Maestria parta proprio da Corridonia – ha spiegato Cesca – città che ha dato i natali a due sindacalisti di spicco del panorama nazionale ed europeo come Corridoni e Germozzi. Il primo ha rappresentato i diritti degli operai e, da tutti, è considerato uno dei padri del sindacalismo in Italia. Il secondo ha contribuito alla crescita della cultura imprenditoriale moderna e ha fondato, a livello nazionale, Confartiginato Imprese". Il convegno di venerdì si chiuderà con il confronto tra Giulio Sapelli (Fondazione Germozzi), il giornalista Edoardo Fleischner e Paolo Manfredi di Confartigianato, sul tema "Orgogliosi, attenti, consapevoli: gli artigiani e l’intelligenza artificiale. Idee a confronto".