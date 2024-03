Intrappolato al passaggio a livello. Scuolabus bloccato sui binari, il treno riesce a fermarsi in tempo

Alta tensione ieri mattina alla stazione di San Claudio di Corridonia: mentre l’ambulanza soccorreva un uomo vittima di un attacco cardiaco, uno scuolabus con sette bambini a bordo è rimasto intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello. Alla fine, purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta, ma il treno in arrivo è riuscito a evitare l’impatto con lo scuolabus. L’allarme è scattato alle 7.30.

Un pullman extraurbano, passando nei pressi della stazione, si è fermato per far salire un passeggero, Solomon Ifeaby Ogbe, un nigeriano 46enne ospite di un centro di accoglienza straordinaria che si trova lì vicino. Ma davanti alla porta l’immigrato ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Subito è stato chiamato il 118 e l’ambulanza è accorsa sul posto. Mentre il personale sanitario si prendeva cura di lui, è arrivato anche uno scuolabus con a bordo sette bambini. L’autista, vedendo il traffico bloccato, ha provato a superare il pullman per proseguire nel suo percorso verso le scuole. Ma purtroppo si è ritrovato bloccato dal traffico proprio in mezzo al passaggio a livello. E poco dopo, si sono accesi i lampeggianti e le sbarre si sono abbassate: il treno da Civitanova verso Albacina era in arrivo sul binario. Quelli sono stati momenti di autentico panico. Ma l’autista dello scuolabus ha cercato di non perdere la calma, e anche con lo spazio ridotto ha manovrato in modo da spostare il pulmino per toglierlo da sopra i binari, nello spazio di fianco, spazio però abbastanza limitato.

Per fortuna però, il macchinista del treno è riuscito ad accorgersi in tempo del mezzo che occupava il passaggio e a fermare il convoglio prima di finire addosso allo scuolabus. Intanto a San Claudio erano arrivati anche i carabinieri, che tramite la Polfer hanno segnalato il pericolo e fermato tutti i treni che sarebbero dovuti passare di lì. Alla stazione sono stati chiamati i genitori dei bambini, che sono andati a prenderli, tutti un po’ scombussolati ma illesi. Il personale sanitario in quegli stessi istanti ha fatto il possibile per Solomon Ifeaby Ogbe, portato di corsa in ospedale. Purtroppo però l’uomo, che aveva un problema cardiaco, non ce l’ha fatta e ogni tentativo si è rivelato inutile. Ora i carabinieri stanno rintracciando eventuali familiari in Italia, per le pratiche relative al decesso dell’immigrato.

L’incidente imprevisto ha bloccato il traffico e i treni per poco meno di un’ora. Alle 8.21 i carabinieri hanno fatto ripartire il convoglio fermo a San Claudio e poi defluire le auto che erano rimaste ferme in attesa della conclusione delle operazioni di soccorso.