Intrigo in Medio Oriente. Adriano Cioci presenta il suo ultimo libro

Domani alle 21.30 nella Piccola Libreria delle Marche in piazza Leopardi, sarà presentato il libro "Il segreto di Aamaal. Intrigo in Medio Oriente" di Adriano Cioci, con l’introduzione di Antonello Loreto. La storia, ambientata in Libano nel 2019, narra due vicende parallele che si congiungono alla fine, sullo sfondo di terre dilaniate dalle incomprensioni. Adriano Cioci (foto) è un viaggiatore e fotografo che ha percorso molti degli itinerari descritti. Nel corso della serata saranno proiettate immagini di quei territori.