Investito mentre attraversa: 53enne in prognosi riservata

Ancora un incidente in provincia. Lunedì sera, intorno alle 22, un 53enne di Tolentino, di origine albanese, è stato investito da un’auto, mentre attraversava. È accaduto in viale Antonino Cassarà, in contrada Pace. Secondo le prime ricostruzioni, il 53enne stava attraversando sulle strisce pedonali. L’auto, condotta da un giovane, si è fermata dopo l’incidente per prestare soccorso. Le condizioni del pedone sono apparse subito gravi; per questo, gli operatori sanitari e il medico del 118 giunti sul posto hanno preferito allertare l’eliambulanza per il trasporto in codice rosso all’ospedale regionale Torrette di Ancona, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. Avrebbe riportato un trauma cranico importante (ha perso conoscenza subito dopo l’impatto). Bisognerà vedere l’evoluzione del quadro clinico nelle prossime ore. La comunità spera che possa migliorare presto. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi. Si tratta dell’ennesimo incidente in pochi giorni nell’entroterra. Sabato sera c’è stato il grave incidente allo svincolo per Morrovalle del motociclista 44enne di Petriolo Marco Staffolani; sabato mattina un giovane papà aveva perso la vita a Valfornace dopo uno schianto in moto, Vinicio Aristei, 40enne originario di Foligno e residente a Terni; mentre venerdì era successo al 62enne Massimo Aquilanti, anconetano ma da tempo residente vicino Termoli, in un incidente mortale sulla Muccese.