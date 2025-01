Iscrizioni all’asilo nido. Via libera alle domande. A disposizione 49 posti

Il Comune di San Severino ricorda che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2025/2026 all’asilo nido comunale che garantirà una disponibilità di 49 posti in considerazione del numero dei bambini iscritti che proseguiranno la frequenza dal precedente calendario di attività. Per accedere al servizio le bambine o i bambini dovranno avere un’età compresa tra tre mesi (compiuti entro il primo settembre dell’anno scolastico per il quale si richieda l’iscrizione) e 36 mesi (non ancora compiuti al 31 dicembre dell’anno educativo per il quale si richieda l’iscrizione), essere residenti nel Comune, essere in regola con gli obblighi vaccinali. La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito dell’ente www.comune.sanseverinomarche.mc.it e all’Ufficio Servizi alla Persona.