Iualè a capo del quarto e del quinto settore

di Giorgio Giannaccini

Con una delibera dell’altro giorno, la giunta portorecanatese ha posto fine al problema che si era di recente creato ai vertici del quinto settore (Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio), quando erano scattate le improvvise dimissioni del dirigente, l’ingegner Roberto Defelici, dopo appena due mesi dal suo insediamento. Infatti, nell’atto l’amministrazione comunale ha deciso di accorpare il V settore con il IV settore (Urbanistica, Edilizia pubblica e privata e Demanio), guidato dall’architetto Patrizia Iualè (nella foto). Per tale ragione, ora i settori comunali da sette si riducono a sei. E come logica conseguenza, sarà proprio l’architetto Iualè a ricoprire il ruolo di responsabile del nuovo IV Settore (che vede all’interno, da oggi in poi, anche le competenze che prima erano racchiuse nel V Settore). L’incarico è già stato messo, nero su bianco, con un successivo decreto del sindaco Andrea Michelini. D’altronde, già da tempo si vociferava che l’amministrazione comunale era intenzionata a superare la crisi sorta nel V Settore con l’accorpamento dei due uffici. Va poi ricordato che l’ingegnere Defelici aveva presentato le proprie dimissioni quasi due settimane fa, nonostante avesse ricevuto l’incarico solo il primo gennaio. A caldo, l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti aveva spiegato che la decisione dell’ingegnere sarebbe scaturita per via "di un clima non sereno all’interno dell’ufficio tecnico". Non a caso, la nomina di Defelici alla guida del V Settore aveva destato molto scalpore in città, perché aveva così comportato alla rimozione (da dirigente) del geometra Daniele Re, lo storico funzionario dell’ufficio tecnico di Porto Recanati. Tuttavia, non era nemmeno un segreto che tra l’attuale assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti e il geometra Re ci fosse stato in passato più di qualche attrito. Anni fa, fu la giunta guidata dall’allora sindaco Sabrina Montali (nella quale Riccetti era vicesindaco, sempre con delega ai Lavori pubblici e all’Urbanistica) a togliere l’incarico di funzionario dell’ufficio tecnico a Re. Ma successivamente lui era stato reintegrato nel suo ruolo, appena pochi mesi dopo, su decisione del commissario prefettizio Mauro Passerotti, arrivato a Porto Recanati per via della caduta del sindaco Montali.