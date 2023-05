La festa dell’Europa Dai convegni agli aperitivi, Macerata scalda i motori

La festa dell’Europa scalda i motori e sono tanti gli appuntamenti che si stanno organizzando per animare la cinque giorni che si terrà dal 9 al 13 maggio. Non solo i tradizionali aperitivi che vedranno coinvolte 65 attività, tra bar e ristoranti, che prepareranno bevande e piatti tipici del Paese scelto, ma anche convegni, laboratori e tavoli scientifici a tema. Si comincia martedì 9 maggio, dalle 9 alle 13 nell’aula magna dell’Ite Gentili, con la premiazione del contest "L’Europa per me" che ha visto protagonisti gli studenti, mentre dalle 16.30 alle 18, al Matt di via Panfilo, seguirà l’appuntamento con conosci le opportunità dell’Erasmus Plus, a cura di ProjectFin. Da mercoledì 10 maggio, alle 19, partono gli aperitivi nei locali della città che andranno avanti fino a sabato 13 maggio. Giovedì 11 maggio, dalle 18.30 alle 19.30 nel cortile di palazzo Conventati, si terranno i "Caffè scientifici" e si parlerà de "La scienza nella sfida alimentare: tradizione europea e innovazione" con Beatriz Castelar e Daniele Paci. Modera Andrea Capozzucca. Dalle 17.30 alle 20, agli Antichi Forni, invece, ci saranno i tavoli scientifici a tema "Giochi e attività matematiche per tutte le età", a cura di Andrea Capozzucca, Labilia Steam Team, Natural Toys e gli studenti del corso di Tecniche della comunicazione scientifica di Unicam. I tavoli proseguiranno anche venerdì e sabato. Dalle 22.30 di giovedì, in piazza Mazzini, spazio alla musica con il dj set di Gioele Mazza e Luca Moretti. I "Caffè matematici" proseguiranno anche venerdì 12 maggio dalle 18.30 agli Antichi Forni con Alberto Branciari e "Matematica, giochi e politica" e sabato 13 maggio, sempre alle 18.30 ma a palazzo Conventati, con Emanuele Frontoni, Stefano Papetti, Maurizio Pugno che tratteranno della creatività dell’intelligenza artificiale. A chiudere la festa, sabato dalle 22.30 in piazza Mazzini, il concerto live di Mike Coacci e Joe Galullo. Cinque giorni all’insegna della spensieratezza, ma anche dell’approfondimento sull’Europa nell’infopoint che sarà allestito in piazza della Libertà dal 10 al 13 maggio, dalle 18.30 alle 24. Lo stand ospiterà attività sul tema dell’Europa a cura dell’ufficio Politiche Europee del Comune e sarà animato con il contributo di associazioni ed enti. Per la festa l’amministrazione ha previsto un impegno di spesa di 31mila euro, di cui 20mila per il piano sicurezza e viabilità.