La Form di Lonquich in concerto. Viaggio musicale al Lauro Rossi

Appuntamento oggi alle 17 al teatro Lauro Rossi di Macerata dove suonerà la Form (Orchestra filarmonica marchigiana) che sarà guidata dal direttore d’orchestra Alexander Lonquich in un viaggio nel Romanticismo tedesco, per un concerto dal titolo "Lonquich: Schumann-Mendelssohn".

Il viaggio musicale che sarà proposto al pubblico oggi pomeriggio parte dalle misteriose brume nordiche dell’ouverture "Le Ebridi" (La grotta di Fingal) di Felix Mendelssohn-Bartholdy, ritenuta una delle migliori composizioni scritte dal musicista di Amburgo. Al centro del percorso, lo splendido "Concerto per pianoforte" di Robert Schumann, un’opera dove lo strumento solista e l’orchestra sono uniti in uno stretto abbraccio musicale che li rende una sola cosa, raccontando l’amore di Schumann per Clara Wieck, donna e musa della sua vita.

Si torna a Mendelssohn per la chiusura del concerto con la "Quarta Sinfonia "Italiana" dello stesso autore, celebre ritratto musicale dei paesaggi, delle atmosfere e dei costumi dell’Italia che il musicista tedesco visitò nel 1830: un vero e proprio omaggio musicale alla nostra penisola.

La particolarità del concerto di oggi è che Lonquich proporrà al pubblico la seconda versione di questa opera, rarissima, cosa che l’artista ha già eseguito insieme al direttore artistico della Form, Francesco Di Rosa, a Santa Cecilia, e per la prima volta verrà eseguita nelle Marche. I biglietti, disponibili a 5,15 e 20 euro, sono acquistabili in biglietteria oppure online su vivaticket.com. Per informazioni 0733-230735 (botteghino del teatro Lauro Rossi), o via email boxoffice@sferisterio.it.