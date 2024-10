La Macagi Cingoli a corrente alternata

La Macagi Cingoli ha quasi disputato in altalena la partita persa di stretta misura al domicilio del Merano che l’ha spuntata 31-29 ricordando che a 7’ dalla fine procedeva a +6. "Il nostro problema – spiega l’allenatore Sergio Palazzi – si evidenzia nell’alternanza di momenti buoni ad altri pessimi. Rientriamo in partita, poi subiamo parziali negativi: è invece fondamentale il controllo del gioco e, sotto questo aspetto, quando sarà in piena condizione il centrale-terzino Juan Francisco Ceccardi (nella foto) potrà fornire un più rilevante contributo. Altro tema ricorrente per noi è il tiro. E sì che, come percentuali, a Merano abbiamo effettuato la miglior gara della stagione". Dal nord al sud, la Macagi domani alle 19 sarà ospitata dal Conversano capolista imbattuto e a punteggio pieno. "Se pensiamo che in campionato il Conversano in casa non perde dall’ottobre 2021, il compito è molto ma molto difficile. Comunque, noi ci proveremo, cercando di sfruttare al meglio le nostre energie, anche mentali, e le qualità che potenzialmente abbiamo".

Gianfilippo Centanni