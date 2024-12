La Maceratese va in fuga. Ira Chiesanuova: "Un furto"

CHIESANUOVA

0

MACERATESE

0

CHIESANUOVA: Ajradinoski, Tempestilli (37’ Morettini), Carnevali, Russo, Canavessio, Monaco, Pasqui, Perini (33’st Ciottilli), Sbarbati, Mongiello, Persiani (33’st Pesaresi). All. Mobili.

MACERATESE: Gagliardini, Ciattaglia, Valsan, Mastrippolito, Lucero, Bongelli, Oses, Nasic, Cognigni, Bracciatelli (33’st Gomis), Cirulli (18’st Albanesi). All. Possanzini.

Arbitro: Isnardi di Albenga.

Reti: 66’ Lucero, 97’ Oses.

Note: spettatori 1000 circa; espulsi per doppia ammonizione Pasqui e Pesaresi; ammoniti, Russo, Morettini, Cognigni; corner 1-4.

Fuga Maceratese, furia Chiesanuova. La Rata cala il poker violando Villa San Filippo e allunga su tutte le più vicine inseguitrici. In attesa di un turno che metterà di fronte proprio le prime 4 tra di loro, un blitz pesante, maturato nella ripresa e che conferma il magic moment del team di Possanzini, oltretutto senza reti subite da oltre 450’ (con i recuperi). Sullo 0-2 però c’è l’influenza delle decisioni arbitrali, con i ragazzi di Mobili che finiscono in 9 e si vedono annullare sullo 0-0 un gol per fuorigioco assai dubbio. Per i biancorossi 2° stop di fila e sempre pagando l’inferiorità numerica. A fine gara enorme la rabbia del presidente Bonvecchi che ha parlato di "furto con scasso".

Cronaca. Si gioca davanti a 1000 spettatori, la metà dal capoluogo (comparso uno striscione di cordoglio per il piccolo Haron), Mobili va con il 4-2-3-1, Possanzini con l’abituale difesa a 3. Nel primo tempo non annotiamo nulla, giusto un innocuo tiro in porta di Oses al 31’. La sfida è bloccata tatticamente e entrambe peccano di precisione nell’ultimo passaggio. La ripresa è l’opposto. Dopo 2’ Persiani spizza in rete su punizione di Russo, per l’assistente c’è offside. Al 7’ ripartenza Chiesanuova, ancora Sbarbati si accentra e non trova la porta per poco. Diventa botta e risposta, il baby Ciattaglia viene chiuso all’ultimo, poi al 6’ Lucero sbaglia, s’invola Persiani, destro e traversa clamorosa, arriva Pasqui che nel tentativo di ribadire si scontra con Valsan e per l’arbitro è addirittura 2° giallo. Troppo. La Rata sente l’odore del sangue e su ingenuità di Sbarbati, che regala una punizione-corner, proprio Lucero al 21’ svetta tutto solo e fa 0-1. Al 27’ il baby Ajradinoski sbaglia l’uscita, testa di Cognigni e Monaco salva sulla linea. La Maceratese eccede nella costruzione dal basso e al 25’ Sbarbati per poco non la beffa. All’44’ secondo giallo pure a Pesaresi e nel maxi recupero facile bis di Oses.

Andrea Scoppa