La matematica si svela in spiaggia con i liceali dello Scientifico

Lo stabilimento "La Croce del Sud" trasformato in un laboratorio grazie alla quarta D del liceo scientifico dell’istituto Da Vinci. Tommaso Brunelli, Beatrice Cancellieri, Sophia Damen, Nicola Del Dotto, Micol Ercoli, Elettra Grassetti, Alvin Hoxha, Andrea Marzetti, Gianluca Rocchi, Leonardo Vitali, Aurora Saccuti, Rebecca Bartolini, Aurora Saccuti, Rebecca Bartolini, Edoardo Agostini, Benedetta Basili, Edoardo Corrado, Elena Romagnoli, Filippo Foresi e Nicolas Santandrea con Giulio Pezzoni, Andrea Maria Valeri, Federica Petrini e Diego Tegazi hanno dato vita "4Dimensione - La matematica non è solo numeri", dimostrando come questa disciplina sia un’arma potente contro il gioco d’azzardo, un linguaggio imprescindibile per astronomia e fisica, una fonte di creatività nella moda, nella danza e nella letteratura. Hanno parlato di navigazione, programmazione al computer e indagini criminali, e persino di giochi. Il pubblico, composto da curiosi e famiglie, ha animato le 12 postazioni allestite dagli studenti, ponendo domande e sperimentando le varie attività. Gli studenti, coordinati dal professor Andrea Capozucca, hanno dimostrato competenza e creatività straordinarie.