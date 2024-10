La Megabox lascia per strada il primo set. Poi strapazza Talmassons e cala il tris

CDA

1

VALLEFOGLIA

3

CDA : Pamio 2, Botezat 6, Blessing, Stranzali 15, Kocic 2, Kraiduba 14; Ferrara (L), Bucciarelli, Gannar 4, Piomboni. Non entrate: Gazzola (L2), Feruglio. All. Barbieri.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 12, Candi 11, Perovic 3, Lee 17, Weitzel 12, Bici 20; De Bortoli (L), Michieletto. Non entrate: Feduzzi (L2), Torcolacci, Storck, Kobzar. All. Pistola.

Arbitri: Santoro e Lot.

Parziali: 25-23,13-25, 13-25,19-25.

Note: spettatori 876. Durata set: 35’, 22’, 23’, 28’. Tot: 119’.

Terza vittoria consecutiva della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che dopo Perugia e Busto Arsizio, si sbarazza anche della Cda Talmassons e si attesta a 9 punti in classifica alle spalle delle sole Conegliano e Milano. La squadra di Pistola ha saputo approfittare dell’assenza tra le avversarie di Yana Shcherban, giocando una partita aggressiva e molto determinata. Peccato per il passaggio a vuoto dell’ultima parte del primo set, che ha consentito alle padrone di casa di recuperare dal -8 e di spuntarla allo sprint. Da quel momento in poi le tigri, invece di deprimersi, sono ripartite come niente fosse e si sono aggiudicate con disinvoltura gli altri tre set, portando a casa i tre punti. Bici (mvp) ha chiuso a 20 punti con il 50% in attacco e 2 muri; al suo fianco, Lee a 17, Weitzel (4 muri e 2 ace) e Giovannini a 12, Candi a 11. Tra le padrone di casa, ultime ad arrendersi Stranzali (15 punti) e Kraiduba (14 punti). Il primo set pareva una passeggiata per la Megabox, e lo è stata sino al 16-8 a proprio favore. Le tigri ci mettevano del loro (errore in ricezione e poi in attacco di Lee e doppia di Perovic), e il finale di set era siglato da un altro errore di Lee (25-23). Dal secondo set in poi però cambia la musica e le tigri ribaltano la partita. Grande personalità e determinazione. Tre punti fondamentali che valgono doppio perché conquistati in trasferta contro l’entusiasmo di una neopromossa.

b. t.