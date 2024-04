La Notte del Classico

Al teatro Don Bosco di Tolentino è andata in scena la decima edizione della Notte nazionale del liceo classico. Il Classico di Tolentino ha portato sul palco 70 studenti con un’anteprima tra risate e luoghi comuni della parodia del film "Barbie", come spunto per riflettere anche sulla parità di genere. Poi spazio a "Rapsodia tebana", "un progetto teatrale – spiega la docente Laura Dionisi che ha curato i testi insieme alla collega Claudia Canestrini – nato per dare un seguito allo spettacolo "Edipus in fabula" di qualche anno fa". Da un impegnativo ‘taglia e cuci’ e da un’originale rielaborazione in chiave narrativa è stato prodotto il sequel che muove dalla vicenda tragica di Edipo, la cui maledizione si trasferisce sui quattro figli: Eteocle e Polinice che si uccidono a vicenda per il potere, Antigone che lotta per la sepoltura del fratello, in nome delle leggi non scritte dell’amore e della famiglia e infine Ismene che assiste impotente alla distruzione di tutti i suoi cari. "Rapsodia tebana" sarà replicata sabato 11 maggio, alle 21, al teatro Nicola Vaccaj di Tolentino. Sono già aperte le prenotazioni ai numeri 334.5731024 e 338.2180607.

Gaia Gennaretti