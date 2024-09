La pinacoteca accoglie Tulli. Taglio del nastro per la mostra sull’"inventore mai stanco"

Taglio del nastro domenica scorsa per la sala della pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova, dedicata al maestro Wladimiro Tulli con l’esposizione "Wladimiro Tulli inventore mai stanco". La direttrice, Enrica Brani, ha ricordato come due anni fa la Pinacoteca avesse già accolto l’artista con "una grande mostra a Tulli a cent’anni dalla nascita. Oggi, grazie alla famiglia Tulli, possiamo esporre undici opere che raccontano il percorso del maestro dagli anni Trenta ai Cinquanta. Ogni anno la famiglia ci offrirà nuove opere, rinnovando così la conoscenza del maestro". Presenti la figlia di Wladimiro Tulli, Carla, e il fratello Piero. La mostra resterà aperta un anno, in programma anche letture ed eventi. La presidente dei Teatri, Maria Luce Centioni, ha ringraziato la direzione della Pinacoteca, "realtà in continua evoluzione" che, come evidenziato dalla vicepresidente Agnese Biritognolo, dà "connotazioni speciali alle diverse proposte". "L’impegno della nostra amministrazione è dare risalto ai maestri del territorio" sono le parole dell’assessore Ermanno Carassai. Il consigliere regionale Pierpaolo Borroni ha sottolineato come "la cultura sia alla base dello sviluppo delle Marche e i nostri borghi hanno tante bellezze da valorizzare". Un pensiero condiviso dal professor Gerardo Villanacci, presidente del consiglio superiore Beni culturali e Paesaggistici, che ha puntato l’accento sull’importanza di valorizzare l’identità culturale dei nostri meravigliosi luoghi d’arte.