La rassegna Dialettiamoci fa un altro pienone a teatro

Un altro pienone, domenica scorsa, al teatro comunale di Caldarola per la rassegna Dialettiamoci, con la compagnia Il Focolare di Villa Musone di Loreto, con la commedia "Da giovedì a giovedì" di Aldo De Benedetti, per la regia di Rita Papa. Il folto pubblico presente è rimasto pienamente entusiasta. "Sono rimasta stupita e affascinata da questo teatro – ha dichiarato sul palco proprio la regista –, che mette entusiasmo, adrenalina e coraggio a noi attori. Avete un gioiello, sappiatelo valorizzare e lavorate per riempirlo come questa sera: sicuramente saranno sempre occasioni di crescita, anche per le generazioni più giovani. Andare a teatro lo scegliete, lo volete, vi alzate dalla poltrona e partite; ecco perché è rimasto uno dei pochi luoghi di aggregazione dove la gente si parla ancora".

La prossima commedia ora è in programma per sabato, alle 21.15 con la compagnia camerte Dieci donne mamme matte che porterà in scena Il candidato di Oreste De Santis per la regia di Alberto Pepe. Obiettivo pienone anche per questa serata.