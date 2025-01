La rassegna "Distesi Fear Fest" è pronta al bis

"Distesi Fear Fest", la rassegna di cinema all’aperto in contrada Le Grazie, a Tolentino, che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo, si rifarà anche quest’anno. All’assemblea aperta alla cittadinanza organizzata l’altro ieri sera dal consiglio di contrada, si è parlato anche dell’ex-campo da calcio, oggetto di una parziale riqualifica nell’estate 2024 da parte dell’associazione culturale "Distesi Film Project". Questa, rappresentata da Tommaso Vissani (presidente), Alessandro Ceresani e Lorenzo Brambatti, aveva sistemato a proprie spese -grazie a cittadini e imprese che avevano dato il proprio sostegno- una parte del campo per ospitare l’iniziativa. Quest’anno, nello stesso spazio, si farà il bis raddoppiando gli appuntamenti, ovvero per due fine settimana; salvo imprevisti, "Distesi Fear Fest 2025" dovrebbe svolgersi dal giovedì alla domenica nei primi due weekend di luglio e spaziare di più sul genere horror, includendo anche gialli e thriller. "Il nostro obiettivo è rendere l’ex campo di calcio fruibile e valorizzare questa contrada – spiega Vissani -. Il sindaco Mauro Sclavi, all’assemblea di quartiere, ha spiegato che l’amministrazione intende riqualificare l’area trasformandola in un’area fitness all’aperto. Non si conoscono ancora i tempi. Siamo d’accordo, abbiamo cercato di sensibilizzare il Comune per sistemare l’area. D’altronde alle Grazie vengono tante persone a passeggiare. Intanto abbiamo proposto la seconda edizione di "Distesi Fear Fest" ed è stata accolta di buon grado". I tre amici, tutti venticinquenni, hanno frequentato il liceo classico di Tolentino e sono uniti dalla passione per il cinema. I primi due vivono proprio in contrada Le Grazie. Vissani è fresco di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali a Roma, Ceresani ha studiato Beni culturali a Macerata e Brambatti Filosofia. L’associazione, partita con loro tre, oggi ha raggiunto una settantina di soci. Prezioso l’aiuto dei volontari Muhammed Atan, Giacomo Vitali, William Rozzi, Moustapha Mbengue, Francesco Cervigni. I ragazzi hanno organizzato poi una rassegna invernale al Multiplex; in cantiere ci sarebbe una proiezione con ospite al Cinema Italia. All’incontro di lunedì sono state affrontate diverse tematiche, come la sicurezza stradale in contrada Le Grazie e Pianibianchi, la situazione del piano antenne, la messa a norma del ponte sulla diga del lago e la pista ciclabile. Oltre al sindaco e all’amministrazione, erano presenti Andrea Corvatta e Alberto Marinelli, presidente e vicepresidente del consiglio di contrada.

Lucia Gentili