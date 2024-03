La Regione premia le imprese. Ecco i maceratesi sul podio

Sono sedici le eccellenze marchigiane che hanno ricevuto ieri l’encomio del Consiglio regionale per il contributo lustro e prestigio offerto alla comunità grazie alla loro presenza e permanenza sul territorio e per il benessere e stabilità economica garantita a collaboratori e famiglie. Della provincia di Macerata si tratta di Marco Ragni (Fatar srl) e Bruno Tanoni (Fbt Elettronica), entrambe di Recanati; Fabiano Gobbi (Azienda mobiliera di Tolentino); Gaetano Maccari (Gruppo entroterra spa – Pasta di Camerino); Mario Marinelli (Rhutten srl di Caldarola); Alessio Miliani (Terra e Sole di Montecassiano) e Enrico Vissani (Vissani macchine di Tolentino). Oltre a questi premiati anche il recanatese Giuseppe Casali della Pigini group di Loreto e diverse imprese delle altre province marchigiane. "Un riconoscimento importante – ha commentato il sindaco Bravi presente alla cerimonia – che sottolinea il valore delle nostre imprese: genius luci, tradizione, innovazione, ricerca e sviluppo hanno permesso a queste realtà di crescere e di essere competitive in mercati sempre più dinamici e in continua evoluzione dando un contributo sostanziale allo sviluppo del nostro territorio".

La cerimonia di consegna della benemerenza del Consiglio regionale si è svolta a Palazzo delle Marche dove sono intervenuti gli imprenditori premiati, che hanno raccontato la storia e il presente della loro azienda, accompagnati dalle loro famiglie, in molti casi parte integrante dell’organigramma aziendale, autorità e rappresentanti delle amministrazioni comunali dove hanno sede le aziende. Fra gli altri presenti Luca Talevi (Presidente del Crel Marche), Giovanni Ciarlantini, Consigliere comunale di Caldarola e Flavia Tombetti, Assessore del Comune di Tolentino. "Ho sempre amato il mondo che rappresentate – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui – un mondo che sa ben coniugare capacità artigianali e innovazione. Siete persone abituate a tradurre idee in fatti concreti" mentre il Vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Saltamartini, portando il saluto del Presidente Acquaroli e della Giunta, ha espresso "gratitudine agli imprenditori per il loro merito sociale, testimoni di gusto, bellezza e innovazione".

Antonio Tubaldi