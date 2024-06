La Roi Group racconta una storia di crescita con il Napoli Calcio

La Roi Group è stata invitata, insieme al Napoli Calcio, a raccontare una storia di crescita al World Tour di Salesforce di Milano. Davanti a 500 imprenditori provenienti da tutta Italia, il ceo Marcello Mancini ha condensato l’evoluzione di Roi Group in quattro tappe: la nascita con Performance Strategies, la creazione dell’agenzia InSpeaker per la consulenza alle aziende che vogliono ospitare speaker ai loro eventi, Life Strategies e la casa editrice Roi Edizioni. "Anni fa - sottolinea Mancini - abbiamo avviato quel processo di digital transformation che oggi ci consente di fare scelte data driven, grazie a una business analisys veloce, puntuale, con sfaccettature del dato per noi molto preziose, arrivando così alla gestione scientifica della relazione con i clienti, che era il nostro obiettivo finale".