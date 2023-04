La sanità nelle Marche: incontro con Acquaroli

La riforma sanitaria è tra le assolute priorità della Regione Marche. Gli obiettivi e i vari aspetti saranno al centro dell’incontro che Fratelli d’Italia ha convocato per oggi alle ore 16.30, al cinema teatro Italia, e rivolto ai medici e agli operatori del settore sanitario, oltre che agli amministratori locali. "Relatore sarà il presidente Acquaroli - si legge in una nota - a dimostrazione di come il tema sia una priorità per un partito che, insieme alla coalizione di centrodestra che rappresenta la maggioranza in Regione, ha l’obiettivo di realizzare un servizio veramente a misura del cittadino".