La scelta delle Superiori: "La guida per orientarci meglio"

A settembre le terze intraprenderanno il percorso della scuola superiore e, per aiutarli, la scuola ha organizzato una settimana dedicata all’Orientamento. In quei giorni le professoresse hanno proposto diversi lavori per chiarire le idee. C’è stata un’attività svolta in tutte le materie, l’intervista al docente.

Le attività fatte con la prof di Italiano erano incentrate sul significato di "orientarsi". Inoltre, abbiamo anche visto le differenze tra licei, istituti tecnici e professionali, abbiamo completato un test per conoscerci meglio e per fare chiarezza su cosa siamo più portati a fare.

Con la prof. di Matematica, invece, dopo averci presentato gli istituti ad indirizzo scientifico, ci siamo soffermati sui "mestieri del domani". Le prof. di Arte e di Francese ci hanno presentato due personaggi artistici: Brethe de Morisot e Yayoi Kusama che ci hanno fatto capire che nella vita bisogna avere coraggio, determinazione e che occorre trovare la strada affrontando le proprie paure.

La prof. di Inglese ci ha presentato le scuole a indirizzo linguistico e ha invitato una ragazza del quarto anno linguistico a illustrarci in generale la sua esperienza e come è arrivata alla scelta. Le prof. di Tecnologia e di Musica ci hanno presentato le Superiori ad indirizzo della loro materia e con la professoressa di educazione fisica abbiamo fatto una riflessione su cosa ci piace fare. "Queste attività mi hanno aiutata, non tanto per la scelta della scuola superiore, ma soprattutto per conoscere meglio me stessa, le mie caratteristiche e cosa voglio fare con il mio futuro e chi voglio essere". (Maria)

"In questa settimana sono riuscita a concentrarmi su me stessa e su quello che voglio fare. Mi ha aiutata a chiarirmi le idee sulla scelta delle Superiori che per me è sempre stato un tasto dolente". (Viola)

Questo è quanto pensiamo noi, ma abbiamo chiesto anche ad alcuni nostri compagni cosa è piaciuto di più e se questa settimana è stata utile o no.

"Le attività sono state molto interessanti, quella che mi è piaciuta di più è stata il questionario fatto con la professoressa di italiano. In realtà però, questa settimana, non mi ha aiutato moltissimo, solo in parte". (Maria Francesca)

"La mia attività preferita è stata quella con la prof. di Italiano. Tutte quante erano interessanti e coinvolgenti. Mi ha aiutato molto questa settimana, anche perché ho consultato le prof". (Francesco). "L’attività sui mestieri fatta con la professoressa di matematica è stata la più bella e interessante. Mi ha aiutata molto perché ho scoperto le diverse professioni e ciò che mi piace fare". (Gaia).

"La settimana in realtà non mi è piaciuta tanto perché mi ha confusa, però ho trovato le interviste interessanti da ascoltare in quanto ho scoperto molte curiosità sui miei docenti". (Damiana).

Maria Pizzarulli e Viola Cognigni 3ª C