Ladro riconosciuto dalle telecamere: dopo giorni indossava gli stessi vestiti

Penna San Giovanni (Macerata), 25 maggio 2024 - È stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza l’autore di un furto in abitazione, che si era verificato lo scorso 10 maggio a Penna San Giovanni. Quel giorno i militari della stazione locale, nel corso del sopralluogo nella casa, isolata, avevano constatato che il ladro, dopo aver scavalcato la recinzione e aver scassinato la porta d’ingresso, era entrato rovistando in tutte le stanze. Il malvivente aveva poi danneggiato anche la porta in legno del garage (con danni complessivi quantificati in circa 1.000 euro); si era quindi allontanato portando con sé le chiavi del cancello dell’abitazione.

I carabinieri di Penna San Giovanni

Acquisite le immagini della videosorveglianza privata della casa, i carabinieri hanno riconosciuto il giovane, di origini straniere, domiciliato in zona e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora per reati pregressi. Fermato nei giorni successivi con indosso i medesimi vestiti che portava il giorno del furto, è stato denunciato alla Procura di Macerata. Sempre a Penna San Giovanni, i carabinieri hanno denunciato un uomo per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, a cui è sottoposto per la durata di cinque anni dall’ottobre 2023; tunisino di origine, il ventisettenne aveva infatti l’obbligo di permanenza in un Comune dell’Ascolano ma è stato intercettato dai militari a Penna san Giovanni mentre passeggiava con un rottweiler. Tra le disposizioni dall’autorità giudiziaria di Ancona, c’è anche il divieto di detenere cani di grossa taglia, che in altre circostanze l’uomo aveva aizzato contro le forze dell’ordine.