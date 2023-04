L’alberghiero Varnelli fa il miglior brodetto della costa: il premio

Stando all’esito del terzo concorso nazionale "Brodetti dell’Adriatico a confronto", il miglior brodetto della costa adriatica lo ha proposto l’alberghiero "Girolamo Varnelli" di Cingoli col ristorante "Cavallini" di San Severino. L’alberghiero è stato il vincitore assoluto del concorso organizzato a Giulianova, nel teramano, dall’istituto "Crocetti-Cerulli" con la partecipazione delle rappresentanze di 8 scuole alberghiere della riviera. Per effettuare il concorso, ogni istituto si è gemellato con un ristorante: il "Varnelli", col settempedano "Cavallini" di Luca Cavallini. In gara si doveva preparare il brodetto tradizionale con una versione reinterpretata coniugando tradizione, territorio, stagionalità dei prodotti ed evolvendo il piatto in una reinterpretazione. Il gruppo del "Varnelli" guidato dal professor Bruno Spaccia, con gli studenti Francesco Gervasio e Riccardo Svegliati ai fornelli, Alice Frascarelli diretta nel servizio sala dal professor Gianfilippo Grasselli, ha composto il classico brodetto all’anconetana e l’originale.

Gianfilippo Centanni