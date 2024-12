L’albero intrecciato in piazza

L’albero di Natale a Mogliano, nella centrale piazza Garibaldi, è realizzato con una delle più antiche attività artigianali locali: l’intreccio. Alto 8 metri, con diametro di 370 centimetri, è intrecciato a mano in midollino tondo e piatto, sorretto da 26 telai in ferro zincato modellati a mano. Per realizzare l’albero "a spirale" in forma conica sono stati necessari circa 40 chili di materiale intrecciato, per un totale di circa 180 ore lavorative in un mese. Il telaio è stato commissionato a un fabbro. Da non sottovalutare il lato green dell’iniziativa, non essendo stato abbattuto nessun albero. Coinvolta l’associazione Carteca, per chiamare a raccolta tutti gli artigiani ed ex artigiani del territorio. L’albero sarà visibile fino al 6 gennaio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Luchetti, ha pensato di realizzare un albero che unisca al simbolo delle festività l’antica arte moglianese.