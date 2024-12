L’Albero Magico festeggia i vent’anni di attività

Con un intreccio di emozioni e ricordi, l’Albero Magico di Porto Recanati ha celebrato vent’anni di attività con un bellissimo spettacolo, andato in scena lunedì sera nella palestra Diaz. D’altronde si tratta di una realtà diventata nel tempo un punto di riferimento per i giovani diversamente abili del posto e le loro famiglie, offrendo un luogo dove crescere, imparare e condividere esperienze che lasciano il segno. Uno dei pilastri di questa lunga storia è Michele Salvatori, educatore che da sempre rappresenta il cuore pulsante del progetto. "L’Albero Magico è un simbolo di ciò che si può ottenere quando la comunità lavora insieme – ha sottolineato durante la serata Sonia Alessandrini, assessore alle politiche sociali –. È un posto dove ogni ragazzo si sente valorizzato, dove può essere sé stesso senza paura". Le sue parole hanno colpito il cuore dei presenti, ricordando quanto sia importante il ruolo della comunità nel creare un ambiente sicuro e stimolante per tutti. "Il nostro impegno non si ferma qui – ha aggiunto Salvatori –. Vogliamo continuare a garantire che ogni ragazzo abbia l’opportunità di brillare, perché il nostro lavoro è un investimento nelle generazioni future". La festa per i vent’anni è stata anche un momento per ringraziare chi ha reso possibile questo straordinario viaggio. Educatori, volontari, genitori e amministratori locali: ogni contributo ha aggiunto un tassello a questa storia di successo.