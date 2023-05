L’amministrazione vuole premiare aziende e imprenditori: il progetto

Inizia a prendere forma il "Festival delle attività produttive", il progetto ideato dall’amministrazione comunale di Corridonia, volto a valorizzare le realtà del territorio anche attraverso la conoscenza di imprenditori che si sono distinti a livello nazionale, con l’approfondimento di tematiche legate al mondo del lavoro. In quest’ottica si è svolto il primo incontro formale, mirato alla costituzione di un comitato al fine di avere un supporto tecnico, scientifico e consultivo per la realizzazione dell’iniziativa, al quale hanno partecipato il rettore dell’Università di Camerino Pettinari, collegato online, per la Regione il dirigente Pietro Talarico delegato dall’assessore Andrea Maria Antonini, poi Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia, Riccardo Golota in rappresentanza la Confartigianato, e anche Confindustria aveva inviato un riscontro di interesse a partecipare. "Per la nostra città è già un grande risultato porsi in modo paritetico in un tavolo organizzativo con questi enti e associazioni di categoria a livello nazionale", ha sottolineato il sindaco Giuliana Giampaoli, presente alla riunione che si è tenuta nella sala giunta, insieme all’assessore alle attività produttive, Massimo Cesca "Tutti hanno accolto con grande interesse l’idea di dar vita a un progetto condiviso che miri ad analizzare sul piano giuridico, economico e sociale tematiche attuali del mondo del lavoro – ha affermato –, che nello stesso tempo sappia valorizzare e far conoscere realtà aziendali innovative sia del territorio locale sia nazionali. Un progetto che sappia coniugare la tradizione partendo dall’esempio dei due esponenti corridoniani: Filippo Corridoni, da tutti considerato padre del sindacalismo in Italia, e Manlio Germozzi, fondatore, segretario generale e presidente nazionale di Confartigianato – ha aggiunto Cesca –. A breve dovrebbe essere istituito un comitato con i rappresentanti dei vari enti coinvolti che inizierà a lavorare sui contenuti per dar vita alla prima edizione nell’estate del 2024. Anche Confindustria, ha fatto pervenire la volontà di partecipare attivamente. Molti quindi gli enti e le associazioni coinvolti per realizzare un importante progetto che partirà da Corridonia ma con uno sguardo sul territorio nazionale e internazionale".

Diego Pierluigi