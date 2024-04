L’arte degli alunni della primaria vola "Sulle ali della fantasia"

"Sulle ali della fantasia", la mostra realizzata dagli alunni della scuola primaria di San Claudio, ha aperto ufficialmente le porte dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri che proseguiranno fino a domani. L’esposizione è tornata al piano superiore dell’Abbazia di San Claudio, ed è stata illuminata dai piccoli artisti che, accompagnati dalle insegnanti al momento dell’inaugurazione, hanno accolto i presenti insieme all’assessore Matteo Porfiri (nella foto con Mara Meschini e Paolo Torresi), alla referente del plesso scolastico Mara Meschini e al presidente dell’associazione parrocchiale Paolo Torresi. Una tradizione lunga quasi 40 anni quella della mostra firmata dalla scuola della frazione di Corridonia: tanti genitori che hanno partecipato al taglio del nastro, un tempo erano gli stessi alunni che si impegnavano tra matite a pennelli nella composizione della loro personale opera da mettere in mostra. Il progetto di quest’anno è stato pensato con l’intento di dar vita a fiabe, leggende e miti, il cui filo conduttore è stato "la fantasia". I testi sono stati prima letti e poi analizzati sui banchi di scuola, in un’ottica inconsueta e originale, grazie anche al supporto tecnico di Silvia Perroni e delle insegnanti.