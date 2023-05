L’assessore Belletti al fianco di studenti e ambiente

‘Lana di cane’, borse realizzate con vecchi accessori delle auto, arredi e scarpe sostenibili. Sono solo alcune delle invenzioni in fatto di economia circolare, di cui si é discusso al convegno di ieri mattina al cineteatro Cecchetti, promosso dall’assessore alla transizione ecologica Roberta Belletti con l’associazione ‘Marche a rifiuti 0’. Nello specifico ‘EcodesignLab’, nata nel 2013 dalla stessa Scuola di architettura, é un’idea di Jacopo Mascitti e Daniele Galloppo che hanno lanciato la linea Green2Desk. "Si tratta di accessori per uffici più sostenibili e leggeri – hanno spiegato – con cui abbiamo ottimizzato del 18% la fase del trasporto". Ma ecco anche altre interessanti creazioni, come ‘Exseat Bag’ di Alice Coccioni: borse e accessori di design recuperando tappezzerie e cinture di sicurezza di automobili, oppure "La scarpetta di Venere" di Alice Vitelli che nella sua azienda tinge le suole con estratti di piante tintorie. La Fattoria de La Rocca di Giulia Alberti, produce una lana derivata dallo spazzolamento dei cani che abbatte gli sprechi. Infine, l’Adriatica Oli srl, partecipe con l’amministratore delegato Giorgio Tanoni, ricicla gli oli usasti producendo biocarburante. "L’economia circolare si riassume nella formula sostenibile, rigenerativa e bio-ispirata – ha illustrato Lucia Pietroni, docente della Scuola di architettura e design di Unicam –. E’ necessario ridurre drasticamente il consumo di risorse disponibili, mantenere gli equilibri degli ecosistemi, rigenerare il capitale naturale e assimilare i cicli tecnici a quelli biologici".

f. r.