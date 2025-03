L’asso Vincenzo Nibali pedala con i ragazzi e ricorda Scarponi

Non si è risparmiato ieri mattina l’asso del ciclismo Vinenzo Nibali, ospite a Porto Potenza. Dopo aver percorso la ciclabile con bambini e ragazzi, in piazza Douhet lo Squalo ha risposto alle domande degli allievi della scuola di ciclismo Potentia Rinascita. Ha parlato molto del legame con le Marche, stretto anche per via dell’amico Michele Scarponi, il compianto ciclista filottranese ucciso in un incidente. Nibali ha elogiato l’attività di Marco Scarponi per la sicurezza, e raccontato che suo fratello ha sposato una ragazza di Filottrano, motivo per cui ora è spesso in zona. L’incontro con il campione è collegato alla settima tappa della Tirreno-Adriatico, la cui settima tappa domenica partirà da Potenza Picena.

Presenti ieri il sindaco Noemi Tartabini con il vice Giuseppe Castagna, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il presidente di Federciclismo Marche Massimo Romanelli. L’ex ciclista e vice campionessa mondiale juniores Marina Romoli ha condiviso con Nibali il messaggio sulla sicurezza stradale. Mercoledì alle 21 sarà la volta di Francesco Moser all’auditorium Scarfiotti.