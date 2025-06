Auto travolge ciclista nella notte: "Il botto, poi l’abbiamo visto volare"

Un ciclista sulla cinquantina è stato portato a Torrette, mercoledì, dopo essere stato travolto da un’auto alla Pieve di Macerata. L’incidente si è verificato attorno alle 21.30. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo pedalava dietro a un autobus in direzione Sforzacosta. Nel senso di marcia opposto arrivava un’Opel Astra, guidata da un giovane, che doveva entrare nell’area di servizio. L’auto si è fermata e, una volta passato l’autobus, ha svoltato a sinistra, senza accorgersi dell’arrivo del ciclista (che non avrebbe avuto luci né gilet catarifrangente). L’impatto è stato violento: l’uomo è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto, per poi finire sull’asfalto. "Abbiamo sentito il botto – hanno raccontato gli avventori del bar della stazione di servizio – poi abbiamo visto il ciclista volare e finire a terra". L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dal 118 e portato a Torrette con ferite alla testa e sospette fratture. Sul posto anche la polizia.