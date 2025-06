L’associazione Amici dei Nonni rinasce e cerca volontari

L’appello accorato lanciato due mesi fa dal presidente Aldo Baldini affinché l’associazione Amici dei Nonni non si sciogliesse per ragioni legate alla mancanza di volontari, sembra aver sortito l’effetto desiderato. Infatti, a fronte della risposta corale di soci e cittadini di riunirsi e tentare la riorganizzazione del gruppo, il consiglio direttivo dell’associazione ha deciso di convocare l’assemblea per venerdì 13 giugno alle 20,30 nei locali della casa di riposo di Matelica. I componenti del consiglio direttivo uscente hanno tenuto anche a ricordare l’importanza di questo sodalizio, i cui componenti "sono persone che operano volontariamente, recandosi alla casa di riposo per dare un aiuto morale a tutti i degenti, parlando con loro e trascorrendo qualche ora insieme, organizzando feste di compleanno ogni fine mese e, in occasione delle festività come Natale, Pasqua o Carnevale, si dedicano alla preparazione delle pizzette da parte di tutti i ricoverati. Questi semplici gesti danno ai degenti dei momenti di svago e li aiutano a trascorrere meglio le loro giornate che altrimenti sarebbero sempre uguali e monotone. Per questo – hanno concluso – chiediamo a tutti di venire all’assemblea e di aderire all’associazione costituendo così un gruppo numeroso con la possibilità di impegnarsi ed offrire qualche ora di disponibilità".

m. p.