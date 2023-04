L’associazione Zagreus è realtà: al via l’attività a fini turistici

Si è insediata l’associazione Zagreus, che si occuperà della gestione del punto informativo in piazza della Libertà e dell’accoglienza per il Comune di Tolentino. Da questo fine settimana è operativa: quindi anche oggi, domani e dopodomani, ovvero sotto le festività di Pasqua e Pasquetta, l’ufficio sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Intanto il numero dei soci di Zagreus è aumentato, arrivando a quota undici, tutti under 25 e del territorio. Il direttivo, composto da Sofia Baldoni, Michele Polisano, Edoardo Costantini e Giorgio Epifani, è pronto per questa nuova avventura: "Come co-gestori del punto informativo la nostra azione sarà di sostegno al Comune nell’individuare i periodi in cui realizzare eventi, in relazione al turismo per avere maggior risonanza".